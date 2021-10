MTV: ”Tästä asiasta on puhuttu nyt kaksi vuotta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronapotilaiden määrän kasvu uhkaa viedä voimavaroja muiden sairauksien hoidosta.

HUSin tehohoidon linjajohtaja Minna Bäcklund muistuttaa koronapotilaan hoidon eroavan muiden tehohoitoon joutuneiden hoidosta.

– Eristys vaatii ihan omat resurssinsa. Henkilökunnan tauottaminen on työläämpää ja tavaroiden kuljettaminen sisään ja ulos vaatii oman järjestelynsä, Bäcklund sanoo MTV Uutisille.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty varoituksia sairaalahoidon kuormittumisesta, vaikka tehohoidossa on tällä hetkellä vain 34 koronapotilasta. Viime vuoden keväällä sanottiin, että tarvittaessa hoitopaikkoja saataisiin jopa tuhat. Tehohoitopaikkoja on tällä hetkellä 250 eri puolilla Suomea.

Minna Bäcklund muistuttaa, että poikkeusmenettely olisi vähentänyt rajusti kaikkea muuta sairaalahoitoa henkilöstön rajallisuuden vuoksi. Tilanne on vaikea jo nyt, sillä monet sairaanhoitopiirit ovat joutuneet lykkäämään kiireetöntä hoitoa koronaepidemian kiihtymisen vuoksi.

– Tässä palataan jälleen henkilökuntapulaan. Toisekseen keväällä 2020 jouduttiin todella voimakkaasti ajamaan alas elektiivistä [ei-päivystyksellistä] toimintaa, jotta resurssi saatiin käyttöön, linjajohtaja toteaa.

Hänen mukaansa tehohoidossa työskentelevistä ammattilaisista tuntuu usein turhauttavalta, että asiasta tietämättömät kyseenalaistavat sen toimintaa.

– Onhan se tietysti turhauttavaa. Tästä asiasta on puhuttu nyt kaksi vuotta ja tämän kanssa on eletty kaksi vuotta, Bäcklund sanoo.