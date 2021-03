MTV: Tällöin alle 16-vuotiaat voisivat saada koronarokotteen

Suomen koronarokotejärjestystä sanelee erityisryhmien ja tiettyjen perussairauksia sairastavien lisäksi ikä. Alle 16-vuotiaille ei toistaiseksi ole koronarokotetta.

Pfizer, Moderna ja AstraZeneca ovat aloittaneet koronarokotetutkimukset 12–16-vuotiaille. Rokotetutkimuskeskusken johtaja Mika Rämetin arvioi MTV:lle, että tuloksia tutkimuksista voidaan odottaa ”kesän tai alkusyksyn korvilla”. Näiden tulosten jälkeen tutkimuksia voidaan edelleen laajentaa yli 12-vuotiaisiin lapsiin.

– Alle 12-vuotiaiden osalta mennään ensi vuoden puolelle ennen kuin on mahdollista rokotetta heille käyttää, Rämet ennustaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan 16–17-vuotiaille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, annetaan Pfizer Comirnaty -rokote. Käytössä olevista rokotteista se on ainoa, jolla on myyntilupa 16 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle.