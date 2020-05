MTV: Suomeen kohdistuu tuhansittain koronahuijauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huijausviesteissä myydään esimerkiksi olemattomia maskeja ja rokotteita.

Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen mukaan Suomeen on kohdistunut kevään aikana arviolta jopa tuhansia koronahuijauksia. Asiasta uutisoi MTV Uutiset.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan pääosa viesteistä on ollut englanninkielisiä.

– Käytännössä ne ovat olleet markkinointiviestejä, että nyt markkinoidaan koronamaskeja, joita oikeasti ei ole edes olemassa. Meille on ilmoitettu esimerkiksi koronarokotteista eli on jo tahoja, jotka markkinoivat koronarokotteita, että osta meiltä sellainen. Mehän tiedämme, että tällaista rokotetta ei ole olemassa eikä tule vähään aikaan, kertoo erityisasiantuntija Juha Tretjakov Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta.

Lisäksi liikkeellä on esimerkiksi etätyöläisille suunnattuja etäkokous- ja toimitusjohtajahuijauksia, yrittäjille suunnattuja valheellisia tukihuijauksia ja WHO:n nimissä tehtyjä koronalahjoitushuijauksia.

– Hyökkääjät laskevat sen varaan, että ihmiset ovat peloissaan, ja kun ihminen on peloissaan, häntä on helpompi huijata. Varsinkin kun hyödynnetään tällaisia viestejä, kuten ”työpaikaltasi on löytynyt tartunta klikkaa tähän” niin saat lisätietoja, kertoo tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen F-Secure Oyj:stä.

Maailmalla pandemiaan liittyviä kansainvälisiä huijausviestejä on havaittu jopa parikymmentä miljoonaa viikossa. Asiantuntijoiden mukaan yrityksen oikeellisuuden voi varmistaa esimerkiksi tarkistamalla, onko yrityksellä ollut aiemmin toimintaa.