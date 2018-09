MTV: Reilu puolet ei usko sote-uudistuksen menevän läpi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisista 40 prosenttia ei pidä sote-uudistusta tarpeellisena.

MTV Uutisten teettämään kyselyyn vastanneista suomalaisista 60 prosenttia ei usko, että hallituksen sote-ehdotus hyväksyttäisiin eduskunnassa. Sote- ja maakuntalaeista on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa marraskuussa.

Saman kyselyn mukaan 40 prosenttia suomalaisista ei pidä sote-uudistusta tarpeellisena, vaan heidän mielestään muutoksia voitaisiin tehdä pienemmillä viilauksilla.

Vain neljännes vastaajista puolestaan kokee, että uudistus tulisi valmistella parlamentaarisesti eli kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Vajaa viidennes hyväksyisi uudistuksen syksyn aikana, kun taas kahdeksan prosenttia jättäisi sen seuraavalle hallitukselle.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon mukaan tulos on linjassa aikaisempien kyselyiden kanssa.

– Tässä on ollut hyvin kiivasta poliittista keskustelua ja hyvin vahva opposition ja hallituksen asetelma. Hyvin usein on käynyt niin, että sote-uudistus on kaatunut kalkkiviivoilla.

Hiilamo arvioi, että uudistuksen kaatuminen aiemmin on ehkä lisännyt ihmisten epäuskoa, miksi nyt onnistuttaisiin, kun hallituksen enemmistökin on niin pieni.

Hiilamon mukaan kansalaiset ovat kyllästyneitä sote-uudistuksen viivästymiseen ja sen monimutkaisuuteen eikä heillä ei ole riittävästi tietoa asiasta.

Tutkimus tehtiin 3.9.–10.9.2018. Siihen vastasi 1051 henkilöä. Virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttia suuntaansa. Tutkimuksen teki MTV:n toimeksiannosta Corefiner Oy.