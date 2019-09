MTV: Puolen miljoonan sanotaan luopuneen lihasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lihaa muistuttaville kasvistuotteille on kysyntää.

Pellervon taloustutkimuksen ennusteen mukaan lihan kokonaiskulutus kääntyy tänä vuonna laskuun, uutisoi MTV.

– Ilmastohuoli on saanut ihmiset ymmärtämään, että ruuantuotannon täytyy muuttua ja että meidän täytyy muuttaa tapaa, mitä ja miten me kulutetaan, ja se on saanut ihmiset enemmän kiinnostumaan ruuan ilmastovaikutuksista, sanoo Vegefirman toimitusjohtaja Suvi Auvinen MTV:lle.

Noin puoli miljoonaa suomalaista on MTV:n mukaan luopunut kokonaan punaisen lihan syömisestä. Lihaa muistuttaville kasvistuotteille on kysyntää.

– Nämä tällaiset lihan korvikkeet ja lihaa muistuttavat vegaaniset tuotteet ovat nimenomaan niitä siirtymäkauden tuotteita. Niihin on helppo tarttua. Tiedetään, miten pyöryköitä, pihvejä ja nakkeja valmistetaan. Ei tarvitse aloittaa nollasta sitä ruuan miettimistä vaan se ruoka tulee tutussa muodossa.