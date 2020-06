MTV: Poliisi kuulusteli al-Holista palannutta monta tuntia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensimmäinen ISIS-leirin palaaja on kuulusteltu.

Keskusrikospoliisi kertoo MTV:lle kuulustelleensa ensimmäistä Syyrian al-Holin ISIS-leiriltä palannutta suomalaista naista. Kuulustelun kerrotaan kestäneen tuntikausia.

Kuulustelujen tarkoituksena on selvittää, onko viranomaisilla syytä epäillä naisia rikoksista. Mahdollisista rikostutkinnoista päätetään esiselvitysten jälkeen.

Kolme al-Holin leirin suomalaisnaista ja yhdeksän lasta palasivat toukokuun lopussa Suomeen. He lensivät maahan Turkista.

Ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kertoneet naisten ja lasten paenneen leiriltä eri aikoina ja eri ryhminä. Suomen viranomaisten on kerrottu olleen ainakin osaa vastassa Turkin rajalla. Palaajille järjestettiin matkustusasiakirjat Suomen Ankaran-suurlähetystössä.

Asiantuntijat ovat kertoneet toistuvasti, että al-Holista on käytännössä mahdotonta paeta ilman jonkinlaista ulkopuolista apua. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, miten suomalaiset leiriltä poistuivat tai miten he selviytyivät ennen ilmaantumistaan Turkkiin. Erään naisista on tosin kerrottu oleilleen jonkin aikaa ”asunnossa Syyriassa”.

