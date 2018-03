MTV: Pohjois-Korean korkea virkamies neuvotteluihin Suomeen

Ulkoministeriön mukaan Helsingin neuvottelut eivät liity USA:n ja Pohjois-Korean mahdolliseen huippukokoukseen.

MTV Uutiset kertoi lauantaina, että Pohjois-Korean ulkoministeriön Yhdysvaltain asioiden osaston varapääjohtaja Choe Kang-il saapuu sunnuntaina Helsinkiin kaksipäiväiselle vierailulle. Ulkoministeriö on vahvistanut tiedon.

Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong-ho ja Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström ovat neuvotelleet viikonloppuna Tukholmassa. Tapaamisen on arveltu liittyvän Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin tapaamiseen, jota on suunniteltu toukokuulle. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on kertonut, että Ruotsi on valmis isännöimään huipputapaamista.

Ulkoministeriön mukaan Pohjois-Korean korkea-arvoisen edustajan saapuminen Helsinkiin ei liity USA:n ja Pohjois-Korean huippukokoukseen.

– Tapaamisen merkitystä ei kannata suurennella. Kyse on rutiiniluonteisesta, 1,5-raiteen akateemisesta tapahtumasta, jossa keskustellaan Koillis-Aasian tilanteesta, ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston päällikkö Kimmo Lähdevirta kertoo Ilta-Sanomille.