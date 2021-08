MTV: Öinen tekstarihuijari vei näin tililtä yli 10000 euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi kikka vei tyttären koko iän säästöt.

MTV Uutiset kertoo Osuuspankin nimissä lähetetyn tekstiviestin avulla onnistuneesta huijauksesta. Siinä vietiin nimimerkki Matin tyttären säästöt hänen tililtään.Matin täysi-ikäinen tytär oli saanut yöllä tekstiviestin, jonka mukaan hänen tililtään olisi lähdössä maksu.

Tämän estääkseen tuli viestin saajan ”vahvistaa henkilöllisyytensä” tekstiviestissä olleen linkin kautta. Viesti oli tullut samasta numerosta, jota Osuuspankki oli aiemmin käyttänyt.

Toisessa vastaavassa viestissä, jonka MTV on nähnyt, luki ”Petos on havaittu. Tilisi on estetty turvallisuussyistä. Siirry osoitteeseen: op-peruutus.info vahvistaaksesi henkilIlisyytesi ja peruuttaaksesi maksun”.

– Nyt kun jälkikäteen katsoo viestiä, niin olisi pitänyt hoksata huijaukseksi, eikä tietysti olisi saanut tuon linkin kautta mennä. Viesti tuli kuitenkin yöllä ja tyttäreni oli siitä niin häkellyksissä, että oli mennyt tunnistautumaan, tyttären isä Matti sanoo MTV Uutisille.

Tytär oli tehnyt opiskelujen ohessa vuosikausia töitä ja säästänyt. Nyt hän säikähti ja reagoi.

– Todella huomattava summa sieltä lähti, toistakymmentä tuhatta euroa.

Huijarit siirsivät rahat säästötililtä käyttötilille ja sieltä ulkomaiselle tilille.

OP Ryhmän väärinkäytösten hallinnan yksikön päällikkö Kim Sirén varoittaa, että viesteissä olevia linkkejä ei tule koskaan avata.

– Pankin sivuille ei kannata mennä linkkien tai hakukoneiden kautta, vaan kirjoittaa osoite itse nettiselaimeen. Jos pankki haluaa viestiä asiakkaan kanssa, se tekee sen usein verkkopankin asiakasviestin kautta. Samoin pankki ei koskaan kysy asiakkaan tunnuksia, vaan niiden käyttö lähtee aina asiakkaasta itsestään.