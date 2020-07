MTV: Näin Suomi päättää matkustusrajoituksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkustusrajoituksia voidaan poistaa ja ottaa käyttöön eri maiden virustilanteen perusteella.

Suomi voi joutua päättämään koronavirusepidemian aiheuttamista matkustusrajoituksista nopeallakin aikataululla. Rajoituksista päättämistä varten onkin kehitetty laskukaava, uutisoi MTV.

Matkustusrajoituksista voidaan luopua, kun uusien tartuntojen määrä on alle kahdeksan 100 000 ihmistä kohti. Jos määrä nousee kyseisen luvun yli, voidaan harkita matkustusrajoitusten palauttamista. Luku on puolet pienempi kuin EU:n käyttämä raja-arvo, joka on alle 16 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Tuija Kumpulan mukaan raja-arvo on hyödyllinen mittari, jonka ansiosta päätöksiä voidaan tehdä nopeastikin.

– Onko kehityssuunta nousussa vai laskussa ja miltä maan yleistilanne näyttää. Onko esimerkiksi yksittäisiä keskittymiä, jotka voivat selittää nopeaa nousua, Kumpula selittää.

Vaikka rajoituksia ei tällä hetkellä ei olisikaan, ne voidaan ottaa käyttöön nopeasti esimerkiksi lomamatkan aikana. Kumpula huomauttaa, että tähän tulee varautua ulkomaille lähtiessä.

– Voi olla, että vaikka nyt tullessaan ei tarvitsisi pidättäytyä sosiaalisista kanssakäymisistä kahden viikon ajan, niin se voi tulla uudestaan suositukseksi, Kumpula varoittaa.

Suomi luopui useiden maiden osalta matkustusrajoituksista alkuviikosta, eikä näistä maista palaavilta odoteta enää kahden viikon karanteenia. Maat, joihin matkustamista ei enää rajoiteta ovat Alankomaat, Andorra, Belgia, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Malta, Norja, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Unkari, Vatikaani ja Viro.