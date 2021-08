MTV: Murtovaras vei autonavaimet, vakuutus ei korvaa 8000 euron autosta mitään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autovakuutus ei korvaa varkautta, koska lukkoja ei murrettu.

Murtovaras vei helsinkiläisen parturi-kampaajayrittäjän autonavaimen ja noin 8 000 euron arvoisen auton. Varas tai varkaat olivat tulleet asuntoon keittiön ikkunan kautta. Yrittäjänainen oli jättänyt tuuletusikkunan raolleen helteiden vuoksi.

Yrittäjällä on Pohjolan autovakuutus. Hän ei ole kuitenkaan saanut minkäänlaisia korvauksia anastetusta autostaan. Naiselle kerrottiin, ettei autovakuutus korvaisi varkautta, sillä lukkoja ei ollut murrettu, kertoo MTV.

– Jos auto on varastettu avaimia käyttäen, se pitää olla tapahtunut murron yhteydessä, jossa on rikottu lukkoja tai rakenteita, hän kertoo MTV:lle vakuutusyhtiön työntekijän kertoneen.

– Tämä on tosi kummallista. Sekö on sitten ihan okei mennä toisen ikkunasta sisään ja varastaa sieltä autonavaimet ja viedä auto?

Nainen pitää linjausta erikoisena siksi, että poliisi ja rikostutkinta löysivät asunnosta varkaan kengänjälkiä.

Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen vahvistaa, että autovakuutuksen varkausvakuutus korvaa auton omilla avaimilla tapahtuneen varastamisen vain, jos avaimet on saatu haltuun murtautumisen yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstöllä.

– Murtautumisella on ehdoissa kerrottu tarkoitettavan sitä, että lukittuun tilaan on päästy väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä on jäänyt murtojäljet, Uimonen sanoo.