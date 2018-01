MTV kysyi: Ketä et varmasti äänestäisi presidentiksi?

Kaksi presidenttiehdokasta aiheuttavat muita selvästi suuremmat torjuntareaktiot.

MTV on julkistanut osia vaalikyselystään. Siihen Kantar TNS kysyi 5.-11.1.2018 kaikkiaan 1 030 suomalaiselta, keitä presidenttiehdokkaita he voisivat vaalin ensimmäisellä kierroksella ajatella äänestävänsä ja toisaalta keitä he eivät äänestäisi mistään hinnasta.

Kun kysyttiin keitä voisi kuvitella äänestävänsä, saivat ehdokkaat vastauksia seuraavasti: Sauli Niinistö 71, Pekka Haavisto 32, Laura Huhtasaari 14, Matti Vanhanen 13, Paavo Väyrynen 12, Tuula Haatainen 10, Merja Kyllönen 10, Nils Torvalds seitsemän, Ei ketään edellä mainituista yksi ja Ei osaa sanoa kuusi prosenttia.

Toisena kysymyksenä selvityksessä kysyttiin, ketä ehdokasta ei voisi missään tapauksessa äänestää. Mainintoja saivat Laura Huhtasaari 54, Paavo Väyrynen 54, Nils Torvalds 38, Merja Kyllönen 35, Matti Vanhanen 32, Tuula Haatainen 29, Pekka Haavisto 22 ja Sauli Niinistö seitsemän prosenttia.