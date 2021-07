MTV: Krista Kiurusta tehty kaksi kantelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahantulomääräysten kiristäminen herättää edelleen arvostelua.

Oikeuskanslerille on tehty kaksi kantelua perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurusta (sd). Kanteluiden syynä on ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnos maahantulomallin kiristyksistä, kertovat MTV ja Ilta-Sanomat.

STM ilmoitti eilen maahantulomääräysten kristämisestä. Ensi maanantaista lähtien Suomeen pääsee vapaasti vain, jos henkilö on saanut kaksi koronarokotusta tai sairastanut koronan alle kuusi kuukautta sitten. Muussa tapauksessa vaaditaan kaksi negatiivista testiä ja omaehtoinen karanteeni. Määräykset koskevat sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.

Vapaasti saa tulla maista, joissa koronan ilmaantuvuus on alle 10 tapausta 100 000:aa asukasta kohti kahden viikon aikana. Tähän saakka tärkeänä raja-arvona on pidetty 25:ä tapausta 100 000:aa asukasta kohti. EU-neuvosto ei suosittele matkustamisen rajoittamista, jos ilmaantuvuusluku on alle 50.

Asetus valmisteltiin Kiurun johdolla STM:ssä.

Rajoitusten tiukennuksia on arvostellut muun muassa hotelli- ja ravintola-ala. Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on ihmetellyt, miksi Kiuru saa lähes yksin päättää hallituksen keskeisistä linjauksista.