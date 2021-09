MTV: Koulukyydistä kymmeniä tartuntoja, yli 300 altistunutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen epäillään levinneen pikkubusseissa tai takseissa.

Koulukyydityksestä liikkeelle lähtenyt tartuntaketju on aiheuttanut jo 25 infektiota Länsi-Pohjan alueella sijaitsevassa Keminmaassa.

– Maalaispitäjässä, missä lapset matkustavat pikkubusseilla tai taksilla kouluun, ollaan sen verran tiiviisti, mikä teki sen, että tauti levisi nopeammin luokalta toiselle kuin ehkä kaupunkikoulussa olisi levinnyt, Keminmaan johtava lääkäri Pertti Sakaranaho sanoo MTV:lle.

Tauti on levinnyt koululaisista perhepiirin rokottamattomiin aikuisiin. Altistuneita on 340, ja karanteenien määrä on suuri.

Sakaranahon mukaan alueen koronatilanne on ollut tähän asti hyvin rauhallinen.

– Kun on luovuttu rajoituksista, myös ihmisillä alkaa suojautuminen lipsua: maskit, käsihygienia ja turvavälit unohtuvat. Tauti on vielä täällä ja jonkin aikaa pitäisi jaksaa olla skarppina, että saamme rokotuskattavuuden nousemaan, lääkäri toteaa.