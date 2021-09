MTV: Jonnet ovat nyt veetejä, tämä nimitys tulee seuraavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien sukupolvien teinipoikien kiusoittelunimi vaihtuu.

MTV kertoo yläasteella olevien teinipoikien nimityksen olevan nykyisin myös veeti eikä enää aina jonne.

Teinipojat saivat jonne-nimityksen kymmenisen vuotta sitten, kun meemeissä puhuttiin erityisesti teemasta ”jonnet ei muista”.

Jonne-nimitys ei ole myönteinen. Termi pääsi kielitoimiston sanakirjaankin 2018, jonka mukaan sitä käytetään ”(sanojan mielestä) lapsellisesti tai nolosti käyttäytyvästä teini-ikäisestä, varsinkin pojasta”.

Jonnen tilalle ovat nousseet veetit. Nimitystä näkee Tiktok-videoiden kommenttikentissä teineistä, jotka esittävät tyhmiä tai jopa syrjiviä kommentteja.

Suomen kieltä opiskeleva ja TikTokiin kielivideoita tekevä Kiira on miettinyt muutoksen taustaa. Hänen teoriansa on, että Veeti on nyt suosittu nimi noin 12–14-vuotiailla.

– Katsoin 2010-luvulta, mitkä ovat suosittuja poikien nimiä. Otin kriteeriksi, että nimen on oltava kaksitavuinen, koska Jonne ja Veeti ovat molemmat kaksitavuisia. Lisäksi nimellä piti olla selkeä suosiohuippu, eli se ei saa olla sellainen, joka on tasaisen suosittu joka vuosi, vaan sen oltava selkeästi sellainen muotinimi, Kiira kuvailee MTV:llä.

Hän sanoo päätyneensä tulokseen, että jonnen tai veetin sijaan seuraavaksi puhutaankin einoista.

– Kun kymmenen vuoden päästä on Eino-nimisiä teinejä, niin se on samanlainen teininimi kuin Veeti on nyt.