MTV: Heitä ovat rokottamattomat hoitajat

Ammattiliitto SuPer on kehottanut jäseniään ottamaan koronarokotteen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo MTV:n uutisille, että hoitoalalla on paljon maahanmuuttajataustaisia lähihoitajia, jotka eivät ota koronarokotetta. Syynä on se, että he eivät luota yhteiskuntaan.

– Meillä on hoitoalalla paljon ihmisiä, jotka eivät luota yhteiskuntaan, ja he eivät sen takia ota koronarokotetta. He tulevat maista, joissa yhteiskuntaan ei voi luottaa, ja lähihoitajissa heitä on paljon, hän sanoo.

Paavolan mukaan koronarokotteisiin kielteisesti suhtautuvia on myös kantasuomalaisten lähihoitajien keskuudessa. Täysin rokotevastaisia henkilöitä Paavola arvioi olevan lähihoitajissa noin kaksi prosenttia.

SuPer ilmoittaa jäsenmääräkseen 90 000 henkeä.