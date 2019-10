MTK:n puheenjohtaja SK:lle: Lihaa voi syödä hyvällä omallatunnolla

MTK ei usko täysin lihattomaan tai maidottomaan Suomeen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtajana vuodesta 2009 asti toiminut Juha Marttila hakee jatkokautta marrakuussa. Marttila kommentoi maidon- ja lihantuotannon nykytilaa Suomessa Satakunnan Kansalle.

Viimeisimpänä tempauksenaan MTK aikoo saada mainoksensa esille Helsinki-Vantaan lentokentän tuloaulaan. Idean mainoksen tekemiseen Marttila sai nähtyään lentokentällä Aalto-yliopiston kyltin, joka käsitteli vesipulaa. Vesi on suuressa osassa myös karjataloudessa, mutta Suomessa vedenkulutus on koko maan vedenkulutukseen suhteutettuna Marttilan mukaan vähäistä, erityisesti kansainvälisesti vertaillen. Siksi myös kyltti olisi sen mukainen.

– Pyörät pyörivät jo. Slogan olisi turisteille, että tervetuloa Suomeen, täällä voitte syödä hyvällä omallatunnolla lihaa.

Ydinasia ympäristöystävällisessä tuotannossa on Marttilan mukaan tuottavuus. Suomessa tuottajat ovat Marttilan mukaan myös sitoutuneet päästöjen vähentämiseen tosissaan.

– Sen mukaan menemme. On tärkeätä, että toimialat tekevät itse ympäristöohjelmia. Valiolla on uskottava ohjelma. Sen mukaan suomalainen maitoketju muuttuu hiilineutraaliksi. Siinä on vastaus Helsingin kaupungin päättäjille, jotka haluavat vähentää kotieläintuotteiden määrää julkisessa ruokahuollossa.

Marttila pohjaa väitteensä Luonnonvarakeskuksen tutkimukseen, jonka mukaan soijamaidon ja suomalaismaidon hiilijalanjäljissä ei ole suurta eroa.

– Tämä on hyvä uutinen, kun ajatellaan vientiä. Kotieläintuotteiden lisäksi terveellisille, kaurapohjaisille tuotteille on kysyntää.

Arvohierarkiaa eri viljelijöiden välille ei kuitenkaan haluta rakentaa.

– Emme puhu erikseen kauranviljelijöistä tai maidontuottajista. Kaikki ovat yhtä tärkeitä, oli sitten kyse kasvi- tai eläinperäisestä tuotannosta.

Vaikka kulutustottumukset muuttuvat esimerkiksi ilmastotietoisuuden myötä, ei MTK:ssa uskota, että suomalaisten ruokavalio tulisi olemaan tulevaisuudessa täysin lihaton tai maidoton.

– Juotavan maidon kulutus on vähentynyt jo pitkään, siinä ei ole mitään uutta. Ratkaisuna on ollut ja on lisäarvotuotteiden tuottaminen. Hyvänä esimerkkinä on rahkatrendi.