MTK:n nokkamies LM:lle: Keskustan kynnys hypätä ulos Säätytalolta matala

Jos hallitus syntyy, MTK:n puheenjohtaja arvelee Juha Sipilän hoitavan valtiovarainministerin salkkua syyskuuhun.

Maataloustuottajain keskusliiton MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan SDP:n Antti Rinteen hallitusneuvotteluihin valitsema koalitio ei ollut yllätys, kertoo Lännen Media.

Hänen mukaansa SDP:llä, keskustalla, vasemmistoliitolla, vihreillä ja RKP:lla on kuitenkin paljon yhteensovittamista hallitusneuvotteluissa.

– En pidä varmana sitä, että tällä porukalla päästään maaliin asti, mutta yritystä tuntuu olevan, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoi Lännen Median haastattelussa.

Keskustan mukanaolo ei ole naulattu kovin vahvasti kiinni.

– Olen ymmärtänyt, että keskustan kynnys hypätä ulos Säätytalolta on aika matala. Ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen sanoi aiemmin, että keskustan hallitusovi on viitisen senttiä raollaan. Säätytalon ovi on ainakin sen verran auki, että sieltä voidaan tulla pois. Keskustan mukanaolo on kiikun kaakun, mutta sisällöthän ratkaisevat, Marttila sanoi.

Marttilan mielestä tilanne olisi ollut parempi hallitusneuvotteluissa, jos puheenjohtajalla olisi ollut selkeä ja vahva mandaatti neuvotella asioista.

– Nyt keskustan johdon mandaatti on aika heikko. Se voi olla ongelma hallituksen muodostamiselle.

Marttila ihmettelee, miksi keskusta järjestää ylimääräisen puoluekokouksen vasta syyskuun 7. päivänä. Hän arvelee, että jos hallitusneuvotteluissa päästään maaliin asti ja keskusta saa valtiovarainministerin salkun, niin kukaan puheenjohtajaksi ehdolla oleva ei uskalla ottaa salkkua, sillä puolueväki ei katsoisi kuviota hyvällä silmällä.

– Jäljelle jää vaihtoehdoksi se, että (Juha) Sipilä hoitaa salkkua syyskuuhun asti. Muuta kestävää ratkaisua on vaikea kuvitella.