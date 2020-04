Tyriikö hallitus kausityövoiman saannin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miksi hallitus ei pysty tekemään päätöksiä, MTK:n puheenjohtaja kysyy.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto arvostelee kovin sanoin hallituksen toimia kausityövoiman turvaamiseksi Suomessa myös poikkeustilan aikana. Järjestö perää nyt vastauksia ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.) ja työministeri Tuula Haataiselta (sd.).

– Lupaus 1 500 huoltovarmuuden kannalta kriittisen ulkomaisen osaajan saamisesta on jäämässä torsoksi. Nämä avainhenkilöt ovat välttämättömiä varsinkin suurimmille tiloille, joissa kotimaisen työvoiman laaja käyttö on mahdotonta ilman kokeneita erityisosaajia ja työnjohtajia, MTK toteaa tiedotteessaan.

– MTK on tyrmistynyt siitä, että hallitus ei ole pystynyt tekemään kuukauteen minkäänlaisia kotimaisen työvoiman työllistymistä parantavia päätöksiä. Kausityövoimapula on suurelta osin ratkaistavissa kotimaisella työvoimalla. MTK on varma, että kotimaasta voidaan työllistää yli 10 000 kausityöntekijää, mutta tähän tarvitaan valtiolta kannusteita, järjestö linjaa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan hallitus on ”tyrimässä” ruoan tuotantoa.

– Esitimme kuukausi sitten yhdessä Teollisuusliiton, SLC:n ja Maaseudun Työnantajaliiton kanssa kahdeksan kohdan keinolistan, millä työvoiman saantia voidaan edistää. Hallitus ei ole kyennyt tekemään päätöksiä ja tämä uhkaa työllistämistä. Huoltovarmuudestakin vastaavan työministeri Haataisen on syytä välittömästi kertoa, miksi hallitus ei pysty tekemään päätöksiä ja on samalla tyrimässä tulevan kauden ruoan tuotantoa, Marttila sanoo.

MTK:n mukaan tilanne on maatilayrityksille nyt kohtuuton.

– MTK:lla ja Töitä Suomesta Oy:llä on valmius auttaa maatiloja työvoiman saannissa. Kotimaista työvoimaa voidaan löytää tarvittava 10 000 työntekijää. Ukrainasta on tällä hetkellä neljä lentokonetta valmiina tuomaan kriittisiä työntekijöitä Suomeen. Poliittiset päätökset kuitenkin puuttuvat, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

– Tässä tilanteessa tilat joutuvat supistamaan tuotantoa tai jopa lopettamaan pysyvästi. Tapahtuneella vahingolla on pitkät vaikutukset, Mäki-Hakola arvioi.