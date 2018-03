MTK pitää erittäin tylynä hallituksen linjaa EU-budjettiin

Hallituksen pitäisi MTK:n mielestä tunnustaa, että tulevaisuuden EU tarvitsee nykyistä suuremman budjetin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK pelkää suomalainen talonpojan joutuvan maksumieheksi, kun EU:n rahoitus supistuu brexitin takia ja samalla lisää rahaa tarvitaan uusiin haasteisiin kuten pakolaiskysymyksiin ja turvallisuuteen.

– Suomen hallituksen linja tulevaan EU:n budjettiin on erittäin tiukka. Hallitus on muun muassa linjannut, että Britannian jättämä aukko otetaan täysimääräisesti huomioon EU:n tulevan rahoituskehyksen kokonaistasossa. Suomalaisen viljelijän ja maaseudun kannalta kyseinen linjaus on erittäin tyly. Brysseliläinen ajatuspaja Farm Europe on laskenut, että Brexitin täysimääräinen huomioon ottaminen voi leikata Suomen saamaa maatalousrahoitusta jopa yli 160 miljoonaa euroa vuodessa, toteaa tiedotteessa johtaja Simo Tiainen MTK:sta.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaa monivuotista rahoituskehystä. Komission esitystä asiasta odotetaan toukokuun alussa.

Suomen hallituksen olisi Tiaisen mielestä syytä reivata EU-linjaansa myös yleisemmin.

– Hallituksen pitäisi reilusti tunnustaa, että tulevaisuuden EU tarvitsee nykyistä suuremman budjetin. Edessämme olevat haasteet ovat todellisia. EU:n piirissä tapahtuvalla yhteistyöllä perinteisillä ja uusilla alueilla on mahdollista saavuttaa lisäarvoa, josta myös Suomi pienenä ja avoimena maana hyötyy, Tiainen painottaa.

Myöskään nykyistä EU:n maatalousbudjettia ei ole MTK:n mielestä varaa leikata tulevalla kaudella. Yhteisen maatalouspolitiikan osuus EU:n budjetista on nyt noin 38 prosenttia.

Suomi on saanut EU-budjetissa maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan rahoitukseen keskimäärin lähes 850 miljoonaa euroa vuodessa.