MTK: Huonoja ilmastopäätöksiä on jo riittävästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansallisessa päätännässä olevissa asioissa meillä ei ole enää varaa vääriin linjauksiin, sanoo MTK:n puheenjohtaja.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan Suomen on toteutettava hiilineutraalisuus omista lähtökohdistaan.

– Kansallinen tavoite hiilineutraalisuudesta on omissa käsissämme. Se on toteutettava sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, hän vaatii Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Marttila nostaa lähtökohdaksi, että metsien nieluilla voidaan kuitata jopa 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Hän asettaa kuitenkin tiukat reunaehdot metsien hiilinieluista käytävään keskusteluun. Metsänomistajat eivät hyväksy omaisuutensa sosialisointia.

– Tavoitteeksi pitäisi ottaa, että metsien hiilinieluja kasvatetaan hyvällä metsänhoidolla. Metsien kasvu voidaan nostaa nykyisestä 107 miljoonasta kuutiosta 150 miljoonaan kuutioon vuodessa, Marttila linjaa.

Toiseksi MTK perää hallitukselta selkeätä linjausta siitä, ettei ruuan tuotantoa eikä päästöjä saa ulkoistaa. Marttilan mukaan ruuan tuotantoa on lisättävä viidenneksellä. Samalla sen tuottavuutta on parannettava, mikä vähentää päästöjä.

Kolmas MTK:n tarkan silmälläpidon kohde on liikenne.

– Suuri osa Suomesta on ja pysyy autojen varassa. Siksi liikkumisen ja autoilun on pysyttävä kohtuuhintaisena. Se on otettava huomioon liikenneratkaisuja tehtäessä, Marttila vaatii Maaseudun Tulevaisuudessa.

Hallitus setvii ilmastoasioita maanantaina ja tiistaina.