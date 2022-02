MTK haluaa susien metsästysluvat käyttöön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotieläimiin kohdistuneiden vahinkotapausten sanotaan olevan kasvussa.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry vaatii, että susien vahinkoperusteiset ja kannanhoidolliseen metsästykseen perustuvat poikkeusluvat on saatava käyttöön.

MTK:n mukaan pitkään ja huolellisesti maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu suden kannanhoidollisen metsästyksen käynnistäminen on ajautunut umpikujaan. Kaikista Suomen riistakeskuksen kuluvalle metsästyskaudelle myöntämistä poikkeusluvista on valitettu, ja ne on asetettu toimeenpanokieltoon.

– Tämä merkitsee käytännössä sitä, että metsästyskausi ehtinee päättyä 15.2. ennen kuin valitukset on käsitelty, tiedotteessa todetaan.

Jo syksyn lausuntokierroksella MTK esitti metsästyskauden pidentämistä maaliskuun loppuun, koska oli ennakoitavissa, että valituksia tehdään.

– Metsästyskauden pidentäminen olisi ollut erittäin perusteltua, koska poikkeusluvat kohdistettiin kokonaisiin laumoihin.

– Suomen susikanta on nyt suurempi kuin yli sataan vuoteen. Susi vaikuttaa yhä useamman maaseudulla asuvan ihmisten arkeen. Susimäärän kasvaessa suden ja ihmisen kohtaamiset ja pihakäynnit ovat yleistyneet. Paikalliset vaikuttamismahdollisuudet susikysymyksessä puuttuvat ja sosiaalinen kestävyys on vakavasti uhattuna.

MTK:n mukaan viime kesän kotieläimiin kohdistuneet vahinkotapaukset kertovat, että susien ihmisarkuus on vähentynyt entisestään.

– Toistuvat lammasvahingot pihapiirissä ja vahingot jopa eläinsuojien sisällä kuvaavat kestämätöntä kehityssuuntaa. Suden ihmisarkuuden palauttamisessa kannanhoidollinen metsästys on avainasemassa.

– Vaadimme maa- ja metsätalousministeriöltä pikaisesti toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan myös käytännössä sekä vahinkoperusteisten että kannanhoidolliseen metsästykseen perustuvien poikkeuslupien käyttö Suomessa, sanoo MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

MTK:n mukaan myös EU-tasolla tarvitaan muutoksia.

– Susi on saatava pikaisesti siirrettyä koko Suomen alueella luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V, kuten se on jo nyt Suomen poronhoitoalueella sekä Virossa, Leskinen vaatii.