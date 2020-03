MTK esittää 330 miljoonan pakettia maataloudelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt on järjestön mukaan tärkeää lähettää signaali siitä, että kevätkylvöt kannattaa tehdä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kertoo olevansa äärimmäisen huolestunut tulevasta satokaudesta ja maataloutemme näkymistä koronakriisin vallitessa. Vaikka kotimaisen ruuan kysyntä kaupoissa on kasvanut, se ei järjestön mukaan paranna tilojen taloutta.

MTK esittää hallitukselle pelastus- ja valmiuspakettia, jonka kustannuksiksi järjestö arvioi on noin 330 miljoonaa euroa.

– Paketti ei varmista, että kaikki sujuu häiriöttä, mutta nyt on tärkeää lähettää signaali siitä, että kevätkylvöt kannattaa tehdä ja maataloutta voi nykyoloissa jatkaa, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa tiedotteessa.

Tuleva satokausi on hönen mukaansa ratkaiseva Suomen huoltovarmuudelle.

– Suomalainen maatalous on tällä hetkellä erittäin herkässä tilanteessa. Kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt. Poikkeustilanne aiheuttaa vakavan häiriötilan ja isoja riskejä, Marttila painottaa.

MTK edellyttää, että maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraa on pääomitettava 200 miljoonalla eurolla ja muu rahoitus on turvattava kaikissa tilanteissa maatiloille.

Lisäksi maatalouden tukijärjestelmä on kohdennettava ja joustavoitettava kriisitilanteen edellyttämällä tavalla. Valkuais- ja öljykasvien sekä muiden erikoiskasvien viljelyhalukkuus on turvattava lisätuella omavaraisuusasteen nostamiseksi.

Toimivat maataloutuotemarkkinatkin on turvattava viljelijöille menekkiriskin turvaavilla järjestelyillä esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen kautta.

Myös työvoiman saatavuus ja viljelijöiden työkunto ja työterveys on varmistettava.