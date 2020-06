MT: Sote puhuttaa keskustassa – ”Meitä on petetty”

Katri Kulmunin mukaan hallituksessa on aluejaosta yhä erimielisyyttä.

Keskustan puoluevaltuustossa on käyty lauantaina värikästä keskustelua pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistuksen aluejakokysymyksistä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Erityisenä huomionkohteena on ollut Etelä-Savon maakunta.

– Meistä Etelä-Savon piirin keskustalaisista tuntuu siltä, että meitä on petetty. Mikäli Itä-Savon sairaanhoitopiiri kuntineen annetaan siirtyä Pohjois-Savon puolelle, on se Etelä-Savon maakunnan loppu, luonnehti alueen puoluevaltuutettu Arto Sepponen puheenvuorossaan.

Sepponen kummasteli, aikooko puolue sallia maakunnan hajottamisen hallitusohjelman vastaisesti nykyiset maakuntarajat rikkoen. Hän viittasi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) ulostuloon, jonka mukaan tämä voisi johtaa hallituskriisiin.

– Milloin puolueenpuheenjohtaja (Katri) Kulmuni sanoo tämän julkisesti pääministeri Marinille? Miksi ja ketkä ovat ohittaneet puolue-elinten yksimieliset päätökset?

Samaa ihmeteltiin muissakin puheenvuoroissa. Keskustan Karjalan piirin puheenjohtaja Jouni Kemppi mainitsi puheenvuorossaan maakuntarajojen pysymisen olleen jopa keskeinen kysymys hallitukseen lähtemisestä päätettäessä.

Kulmunin mukaan soteuudistus on hyvä saada lausunnoille, vaikka aluejaossa onkin hallituksen sisällä erimielisyyttä. Hänen mukaansa keskustan kanta on Etelä-Savon kysymyksessä horjumaton.

– Kyllä keskustan linja on aivan selkeä. Sama linja, mikä on ollut viime vaalikaudella ja mikä on ollut hallitusohjelmaa kirjoittaessa. Me näemme, että Etelä-Savo on yksi kokonaisuus ja Etelä-Savo on sitä myös tulevaisuudessa. Siten ei liene yllätys, että meillä on hallituksessa tästä asiasta erimielisyyttä