MT: Ruokavaltuutetun mukaan vihanneskaupassa on jotain hämärää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruokavaltuutettu aikoo tutkia Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan esille tuoman epäreilun kauppatavan.

– Tässähän on selkeästi syytä epäillä, että jotain hämärää on. Valtuutettu tulee tavalla tai toisella seuraamaan ja tutkimaan tilannetta. Vaikuttaa siltä, että jotain tutkittavaa on, ruokavaltuutettu Olli Wikberg sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa.

Lautakunnan mukaan kaupat ovat peruneet sovittuja tilauksia kasvihuonetuottajilta keskusliikkeen määräyksestä ilman seurauksia. Lautakunta kutsuu menettelyä pakkojaoksi. Lautakunnan mukaan pakkojakoa tekee yksi kauppaketju. Kauppaketjut ovat kiistäneet tiedot.

– Ensin on selvitettävä, kuka se elinkeinoharjoittaja on. Pyhien jälkeen päästään tätä funtsimaan ja ottamaan alustavia kontakteja alan keskeisiin toimijoihin, Wikberg sanoo.