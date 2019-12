MT: Postin väitetään pimittävän tulostietoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallintoneuvostoa johtava kansanedustaja Aki Lindén vaatii yhtiöltä kattavampia tietoja kannattavuudesta.

Postin hallintoneuvoston puheenjohtajana lokakuusta lähtien toiminut kansanedustaja Aki Lindén (sd.) pitää yhtiön tulosraportointia riittämättömänä.

Posti-konserni raportoi tuloksen Postipaketti- ja logistiikkapalveluissa vain kokonaisuutena. Venäjällä toimivan Itella Venäjä -tytäryhtiön tulos raportoidaan erikseen.

Lindén kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle tavanneensa Posti Groupin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan muutama viikko sitten. Myös hallintoneuvoston kokouksessa 7. marraskuuta hän kysyi tarkempia tietoja Postin eri osien kannattavuudesta ja tuloksellisuudesta.

– Kysyin, enkä saanut selvää vastausta. Nuo asiat kiinnostavat minua. Ajattelen, että jotta voin hyvin hoitaa hallintoneuvoston puheenjohtajuuden, minun ja koko hallintoneuvoston pitää saada näistä asioista enemmän tietoa, Aki Lindén sanoo.

Posti raportoi liikevaihtonsa erikseen kolmelta liiketoiminta-alueeltaan Postipalvelut, Paketti- ja verkkokauppa sekä Logistiikkapalvelut, mutta ei erottele ulkopuolisille näiden tulosta ja kannattavuutta.

Liikevaihdosta yhä suurempi osa tulee verkkokaupasta ja logistiikasta. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto ylitti Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihdon, Posti Group kertoi heinä–elokuun osavuosikatsauksessaan.

– Vasta menemällä eri palveluiden sisään selviää, mikä oikeasti tuottaa tulosta ja mitä tehdään tappiolla. Postin nykyiset liiketoimintayksiköt ovat isoja yhteenliittymiä, joiden sisällä jokin tietty toiminto voi olla kannattavaa tai tappiolista. Se ei riitä, että verrataan vain Postin neljää liiketoimintaryhmää keskenään, Lindén sanoo MT:lle.

Tuloksen raportointitapaa on perusteltu sillä, että nykyinen liiketoimintajako on suhteellisen uusi. Posti Group on kertonut kirjeiden, mainosjakelun ja lehtien varhaisjakelun vähentymisestä. Verkkokaupan osuus ja logistiikka ovat kasvaneet myös yritysostoin.

Aki Lindén on aiemmin urallaan johtanut HUS:ia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä. Terveydenhuollon johdossa oli hänen mukaansa välttämätöntä tietää, miten eri palvelut ja yksiköt kannattivat, laskutettiinko suhteessa reumapotilaan hoidosta liian vähän verrattuna esimerkiksi sydänpotilaisiin. Laskun maksoivat kunnat, ja mahdollinen ylijäämä myös palautetaan palvelun ostaneille kunnille.

Postin hallintoneuvostolla on yhtiön sääntöjen mukaan neljä tehtävää, joista yksikään ei ole operatiivinen.