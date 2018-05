MT: Petteri Orpo suosikki pääministeriksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten suosikki seuraavan hallituksen pääministeriksi on kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Petteri Orpon haluaisi pääministeriksi 28,1 prosenttia suomalaisista, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden teettämä kysely.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on noussut kakkospaikalle (24,5 %) ja ohittanut pääministerisuosiossa keskusta puheenjohtaja Juha Sipilän (21 %).

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto jää pääministerisuosiossa selvästi kolmikon taakse. Muista mahdollisista ehdokkaista eniten mainintoja saivat vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho, joiden kannatus on arviolta kolmen prosentin luokkaa.

Lähes 40 prosenttia vastaajista ei osaa nimetä suosikkiaan seuraavaksi pääministeriksi.

Rinne on miesten ykkössuosikki pääministeriksi. Toisena tulee Sipilä. Orpo saa naisilta kuitenkin niin vahvan tuen, että se nostaa hänet kokonaiskannatuksessa molempien ohi.

Sipilä on kyselyn mukaan iäkkäämpien kansalaisten suosiossa. Hän saa selvästi suurimman kannatuksen yli 65-vuotiaiden joukossa. Orpon tuki on vahvinta keski-ikäisten keskuudessa. Rinteen kannatus on joukosta tasaisinta eri ikäryhmissä.

Suomalaisilta kysyttiin, kuka on suosikkisi seuraavan hallituksen pääministeriksi. Kysely toteutettiin TNS Kantarin Gallup Kanavalla edellis- ja viime viikolla. Internet-paneeliin vastasi 1 043 henkilöä, jotka edustavat manner-Suomen suomenkielistä, täysi-ikäistä väestöä. Virhemarginaali on noin kolme prosentti¬yksikköä suuntaansa.