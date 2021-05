MT: Onko aktivisteilla entistä enemmän poliittista valtaa?

Ex-kansliapäällikön mukaan ympäristöaktivistit kirittävät mutta eivät päätä asioista.

Maaseudun Tulevaisuus pohtii artikkelissaan ympäristöaktivistien kasvanutta näkyvyyttä, Lehti vertaa ympäristöliikkeen herätyksen 60-70-lukuja nykyiseen tilanteeseen. Lehti referoi Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikertomusta vuodelta 1968:

”Vuosi on ollut luonnonsuojelumielessä varsin ilahduttava sikäli, että yleinen mielipide on selvästi kääntynyt luonnonsuojelulle mieleiseksi. Luonnonsuojelu on miltei päivittäin ollut esillä lehdistössä, radiossa ja televisiossa. Voidaan sanoa, että Suomessa on vihdoinkin tapahtunut nykyaikaisen luonnonsuojelukäsitteen läpimurto, joka näyttää vähitellen johtavan myös hallinnollisiin uudistuksiin.”

Urho Kekkonen nimesi vuonna 1970 ympäristön vuoden teemaksi ja vuosikymmenen loppu huipentui Koijärvi-liikkeeseen.

Aktivisteilla on ollut aika paljon näkyvyyttä ja merkitystä. Tämä seikka yhdistää vuosikymmenten takaista ja nykyisyyttä.

Mutta onko aktivisteilla nyt myös enemmän poliittista vaikutusvaltaa. Tätä MT kysyy artikkelissaan ympäristöminiseriön entiseltä kanslipäälliköltä Hannele Pokalta. Hän vastauksensa kysymykseen on ei.

Pokan mukaan kyse on ennemmin siitä, että ilmastonmuutoksesta on nyt tullut koko poliittista keskustelua läpileikkaava asia. Hän luonnehtii järjestöjen roolia kirittäväksi.

– Kaikkien järjestöjen tehtävä on kirittää lainsäädäntöä ja on luonnollista, että niin tehdään. Silloin on esimerkiksi normaali vastareaktio nimittää päätöksiä kunnianhimottomiksi.

