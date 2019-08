MT: Neljä kymmenestä kokoomuksen kannattajasta toivoo Petteri Orpon jatkoa

Puoluetta äänestävistä 39 prosenttia toivoo jatkokautta nykyiselle kokoomusjohtajalle.

Kokoomusta äänestävistä suomalaisista 39 prosenttia toivoo puheenjohtaja Petteri Orpon jatkavan puolueen johdossa ensi kesän puoluekokouksen jälkeen.

Maaseudun Tulevaisuuden kyselyn mukaan kansanedustaja Antti Häkkästä toivoo puheenjohtajaksi 26 prosenttia puolueen kannattajista. Kansanedustaja Elina Lepomäkeä kannattaa puheenjohtajaksi 18 prosenttia ja ryhmäjohtaja Kai Mykkästä kahdeksan prosenttia.

Koko kansalta kysyttäessä Antti Häkkäsen kannatus on 19 prosenttia, Elina Lepomäen 17 prosenttia ja Petteri Orpon 17 prosenttia.

Petteri Orpo kertoo olevansa tyytyväinen puolueen äänestäjien kannatukseen.

– Minusta on hienoa, että meillä on poliitikkoja, jotka on noteerattu myös puolueen ulkopuolella. Se on meille vain etu, Petteri Orpo sanoo MT:lle.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1094 henkilöä heinä–elokuun vaihteessa 2019. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä koko kansan vastauksissa.