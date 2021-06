MT: Mökin muuttaminen asunnoksi helpottuu – valtava potentiaali

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kunnan ei enää tarvitse pyytää Ely-keskukselta lupaa muuttaa asunto vakituiseksi.

Kunta voi pyytää Ely-keskukselta lausuntoa, jos mökki halutaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi, mutta se ei ole enää pakollista, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Lehden haastattelema Kaakkois-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Antti Pyysaari epäilee, että kunnat alkavat jakaa hövelisti lupia saadakseen uusia asukkkaita.

– Kuntien on harkittava, millaisissa tapauksissa pysyvän asumisen luvan myöntäminen on järkevää. Rakennuspaikan sijaintia tulee peilata terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, kauppaan, kouluun ja turvallisuustekijöihin. Pääseekö pelastuslaitos paikalle? Ne ovat seikkoja, joiden kanssa tasapainoillaan koko ajan, Pyysaari huomauttaa.

Vapaa-ajan asunnon muuttamisella voi myös yrittää kikkailla itselleen alhaisempaa kiinteistöveroprosenttia.

-Muutos tulee rakennukselle, mutta ei sitten kuitenkaan tehdä sitä muuttoa mökkikuntaan, sanoo Pyysaari.

Koronan aikana 1,2 miljoonaa suomalaista on ollut etätöissä. Mahdollisuus on, että etelään keskittyvän muuttoliikkeen suunta muuttuisi, kun työ ei ole sidottu asuinpaikkaan. Koronavuonna poismuutto Helsingistä ja Espoosta on ollut vilkkaampaa. Muuttovirrat ovat suuntautuneet esimerkiksi Tampereelle, Vantaalle ja Kuopioon, mutta myös eräät pienemmät maaseutukunnat ovat saaneet osansa.

– Aika paljon kakkosasunnoille ovat siirtyneet pariskunnat, joilla ei ole lapsia. Heidän ei tarvitse miettiä päivähoitopaikkoja tai kouluja, huomauttaa taas Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Anna Strandell.