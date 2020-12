MT: Maakunta taltutti epidemian nopeasti, terveysjohtaja selittää syyt

Kainuu kulkee nyt vastavirtaan liki kaikkiin muihin alueisiin verrattuna.

Kainuu siirtyi kaksi viikkoa sitten koronavirusepidemian kiihtymistasolle. Kainuun sote tiedotti kuitenkin tällä viikolla alueen päässeen takaisin epidemian perustasolle.

Lähestulkoon kaikilla muun Suomen alueilla koronavirusepidemia kehittyy juuri nyt huonompaan suuntaan. Miksi Kainuu kulkee vastavirtaan?

– Syitä on monia. Ensinnäkin meillä on harva asutus, joka luonnostaan vähentää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalinen eristäytyminen on avainasemassa koronan torjumisessa, sanoo Kainuun pandemiapäällikkö, vs. terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari Maaseudun Tulevaisuudelle.

Toinen Kainuun ominaispiirre on nuorten aikuisten suhteellisen vähäinen määrä.

– Meillä ei ole yliopistokeskittymää. Nuoret aikuiset ovat erittäin potentiaalisia taudin levittäjiä ja kun heitä on vähemmän, tautiakin on vähemmän.

Nopea reagointi on ollut ratkaisevan tärkeää koronaviruksen torjunnassa Kainuussa, pandemiajohtaja Koukkari korostaa.

– Sairastuneiden ja altistuneiden osalta tehokas tartunnan jäljitys ja nopea testaaminen ovat avainasemassa, jotta tartuntaketjut saadaan poikki.

Koukkarin mukaan kainuulaiset ovat myös noudattaneet ohjeita ja rajoituksia ”kiitettävän hyvin”, millä on ollut keskeinen merkitys epidemian taltuttamisessa.