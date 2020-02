MT: Lämmin talvi säästänyt rutkasti lämmityksessä

Kaukolämmön käyttö vähentyi runsaan neljänneksen joulu–helmikuun aikana normaaliin verrattuna.

– Kaukolämpöasiakkaat ovat säästäneet kolmen kuukauden aikana lämmityskuluissa liki 240 miljoonaa euroa, johtaja Jari Kostama Energiateollisuudesta kertoo Maaseudun Tulevaisuudessa.

Kaukolämmöstä asuintalojen osuus on runsas puolet. Energiateollisuuden laskelmat on asuintaloissa tehty 80 neliön kerrostalohuoneistolle ja 150 neliön omakotitalolle. Kerrostalossa keskimääräinen säästö on kolmen kuukauden aikana noin 80 euroa ja omakotitalossa 150 euroa, joten isossa omakotitalossa säästöä on tullut jo satoja euroja.

Sähkön kulutus aleni joulukuussa seitsemän prosenttia verrattuna vuotta aiempaan ja tammikuussa 14 prosenttia. Pääasiassa lasku johtuu lämpimästä säästä, vaikka myös teollisuuden taantuma on vähentänyt sähkön käyttöä jo vuoden ajan.

Sähkön tuonti Suomeen on pudonnut roimasti, yli 40 prosenttia edellistalveen verrattuna.

Maatiloilla säästöä kertyy lähinnä lämmityksestä 10–15 prosenttia, asiantuntija Maarit Kari ProAgriasta arvioi Maaseudun Tulevaisuudessa.

Joulukuun keskilämpö Suomessa on ollut Ilmatieteen laitoksen mukaan viisi astetta normaalia eli 1981–2010 keskiarvoa lämpimämpi, tammikuun seitsemän astetta ja helmikuun lähes seitsemän astetta ennusteen mukaan.