MT: Kaasuautojen määrä nopeassa kasvussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenteessä arvioidaan olevan vuoden loppuun mennessä yli 10 000 kaasuautoa.

Kaasuautojen määrä on kolminkertaistunut parin vuoden aikana, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Liikenteessä on tällä hetkellä noin 8 000 kaasuautoa. Määrän arvioidaan rikkovan 10 000 auton rajan tänä vuonna.

Kaasuautojen taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys kiinnostaa MT:n mukaan suomalaisia. Kaasuautoon voi tankata bensiiniä ja dieseliä edullisempaa bio- tai maakaasua. Biokaasu maksaa Gasumin asemilla bensiiniin nähden vertailukelpoiseksi muutettuna 97 enttiä litralta ja maakaasu 82 senttiä. Bensiinin hinta on yli 1,50 euroa.

Uusi kaasuauto maksaa suunnilleen yhtä paljon kuin bensiiniauto. Bensiiniauton muuttaminen kaasukäyttöiseksi maksaa auton moottorista riippuen noin 2 000–5 000 euroa. Valtio tukee tuhannella eurolla auton muuttamista kaasuautoksi.

Suomen liikenteessä on kerrottu jopa muhivan kaasumullistus. Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että maassa olisi vuonna 2030 vähintään 50 000 kaasulla kulkevaa autoa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan tavoite saatetaan jopa ylittää, koska kaasuautojen tarjonta on lisääntynyt merkittävästi.