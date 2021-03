MT: Juha Majasta esitetään kansliapäälliköksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maaseudun Tulevaisuuden tietojen mukaan valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esittää Juha Majasta ministeriön kansliapäälliköksi. Valtioneuvoston on määrä päättää nimityksestä torstaina.

Virka on valtion hallinnon korkeimpia. Tehtävää hoiti vuodesta 2013 viime syyskuun loppuun saakka Martti Hetemäki.

Hetemäen jäätyä eläkkeelle Majanen on hoitanut virkaa määräaikaisena. Nimitys on voimassa vuoden loppuun tai korkeintaan kunnes seuraaja on löytynyt.

Ennen määräaikaista kansliapäällikön pestiä Majanen on toiminut ministeriön hallinto- ja kehitysjohtajana sekä ylijohtajana.