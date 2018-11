MT: Jätelain muutos lisää pienten yritysten byrokratiaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lakiuudistus velvoittaa ilmoittamaan myös satunnaiset ja ’mitättömän pienet’ jäte-erät.

MTK ja Kuntaliitto arvostelevat huhtikuussa 2019 käyttöön otettavaa jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa, jonka pelätään lisäävän byrokratiaa ”räjähdysmäisesti”.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan myös pienten yritysten on jatkossa merkittävä tietoalustaan jätehuollon tarpeensa. Ympäristöministeriön mukaan uudistus on tarpeellinen, sillä jätepalvelutarjonnan puutetta on muuten vaikea havaita.

Muutos edellyttää, että jätteen haltija etsii tietoalustasta markkinaehtoista palvelua ennen kunnan toissijaisen jätehuollon hyödyntämistä. Myös satunnaisista ja melko pienistä jäte-eristä joutuisi tekemään ilmoituksen.

– Tällainen saattaa olla esimerkiksi alle neljän kuution erä pilaantunutta maa-ainesta, jonka hinta on 200 euroa tonni. Suurin osa käyttäjistä etsii käsittelypalvelua mitättömän pienille sekajätevirroille tai pienrakennustyömaan rakennusjätteelle, Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala sanoo MT:lle.

– Byrokratia ei synnytä uusia innovaatioita ja investointeja alalle.

Haja-asutusalueella toimivat pk-yritykset ovat kunnan jätehuoltopalvelun varassa, jos markkinaehtoiselle palvelulle ei ole taloudellisia edellytyksiä. MTK ja Kuntaliitto toivovat, että kyseiset välttämättömyyspalvelut toimisivat myös uudistuksen jälkeen.

Ehdotetun lakimuutoksen on määrä astua voimaan vuoden 2020 alusta.