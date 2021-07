MT: EU-komission metsävaatimukset lievenemässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusimmassa luonnoksessa komissio on keventänyt asennettaan avohakkuiden suhteen.

EU-komissio keventää metsien talouskäyttöä koskevia vaatimuksiaan tulevassa metsästrategiassa, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Aiempi tavoite siitä, että avohakkuita pitää välttää, on uusimmassa luonnoksessa lieventynyt. Komissio toteaa nyt, että avohakkuu voi olla tietyissä tilanteissa tarpeellinen, mutta sitä pitäisi kuitenkin pitää poikkeuksena. Kantojen ja juurien poistamista tulisi välttää.

EU-komissio julkaisee ensi viikolla luonnoksensa EU:n metsästrategiasta. Samalla se esittelee laajan energia- ja ilmastopaketin, jota jäsenmaat ja EU-parlamentti alkavat käsitellä.

Komissio käyttää uudessakin luonnoksessa edelleen kiisteltyä termiä ”luonnonläheinen metsätalous”. Sen on tulkittu tarkoittavan niin sanottua jatkuvaa kasvatusta, jota karkeasti ottaen luonnonsuojelijat kannattavat ja metsäammattilaiset vastustavat.

Komissio pitää bioenergiaa hyväksyttävänä käyttökohteena, kunhan polttoon ei mene kokonaisia tukkeja. Uudessa luonnoksessa korostetaan metsien merkitystä biotalouden raaka-aineena. Komissio myös kaavailee uutta liiketoimintamallia metsänomistajien hiilensidontaan.

Komission metsäkeskustelut ovat synnyttäneet väittelyä kotimaassa. EU-parlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) on arvostellut Suomen hallitusta, koska hän katsoo sen toimivan luonnonsuojelua vastaan.

– Suomen linja EU:ssa johtaa käytännössä siihen, että maailman luontokatoa torjuvia ja metsäluontoa suojelevia ratkaisuja ei saada yhdessä sovittua. Samalla ministerit väittävät, että he eivät niitä halua koska puolustavat elinkeinoja, seuraavaksi he väittävät, että kyllä he niitä suojelutoimia kuitenkin Suomessa toteuttavat itse, Niinistö kirjoitti viikonloppuna.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) katsoo, että hän toimii hallituksen – jossa vihreät on mukana – linjausten mukaisesti.

– Lähdetään siitä, että Suomi on koko EU-jäsenyytensä ajan pitänyt hallituspohjasta riippumatta perussopimusten tulkinnasta eli siitä, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaille. Ja myös tämä hallitus on EU-selonteossaan ilmoittanut eduskunnalle, että tästä Suomen pitkäaikaisesta kannasta pidetään kiinni. Ja sille on myös vahva eduskunnan tuki.