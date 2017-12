MT: Ay-liitot menettäneet kymmeniä tuhansia jäseniä

Kolmen suuren palkansaajajärjestön jäsenmäärät ovat pienentyneet kolmessa vuodessa lähes kolme prosenttia.

Maaseudun Tulevaisuuden tekemän selvityksen mukaan SAK:lla, STTK:lla ja Akavalla oli oman ilmoituksensa mukaan vuonna 2014 liki kaksi miljoonaa eli 1 974 005 jäsentä. Nyt jäseniä on 1 917 634. Vähennystä on 56 371 eli 2,8 prosenttia.

Maksavien jäsenten kato voi olla tätä suurempi, sillä SAK ja STTK ilmoittavat jäsentensä kokonaismäärän. Mukana ovat myös työelämän ulkopuolella olevat opiskelijat ja eläkeläiset. Akava laskee luvut myös ilman heitä.

Eniten viime vuosina on supistunut toimihenkilöjärjestö STTK:n jäsenistö: vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 519 500, kun vuonna 2014 kokonaisjäsenmäärä oli vielä 556 100. Supistumista on tullut kolmessa vuodessa 6,6 prosenttia.

Myös suurimmassa palkansaajien keskusjärjestössä SAK:ssa on jäsenmaksukassa kilissyt harvempaan tahtiin. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 1 009 040, mutta vuoden 2016 lopussa 965 496.

Vähennystä tuli siis kahdessa vuodessa 4,2 prosenttia.

Ainoa jäsenistöään kasvattanut palkansaajajärjestö on akateemisesti koulutettujen Akava. Sillä oli vuonna 2000 noin 258 000 maksavaa jäsentä, vuonna 2014 jo liki 409 000 ja tämän vuoden lopussa 433 000. Kasvua vuodesta 2014 vuoteen 2017 oli 5,5 prosenttia. Akavan kokonaisjäsenmäärä opiskelijoiden ja eläkeläisten kanssa on yli 612 000. Opiskelijajäseniä on 115 000.

SAK:n järjestöpäällikkö Eija Harjula myöntää MT:lle, että järjestäytymisaste alenee kaikkialla, vaikkakin Suomi kuuluu yhä kärkijoukkoihin. Hänen mukaansa ay-perinne heikkenee, koska osa-aika-, määräaikais- ja erilaiset silpputyöt lisääntyvät.

Työnantajapuolen järjestöillä ei mene palkansaajia paremmin. Suomen Yrittäjien mukaan Suomessa oli vuoden 2015 lopussa noin 284 000 yritystä pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Suomen Yrittäjillä on nyt jäseniä 105 000, kun kolme vuotta sitten luku oli 115 000.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyritysten määrä ei ole juurikaan muuttunut. MT:n kysymänä päivänä, 20. joulukuuta, jäseniä oli 15 966. Vuoden 2014 lopussa jäseniä oli 16 019, joten vähennystä on vain 0,3 prosenttia.

Liikevaihdon menetyksestä luku ei kerro, sillä liitosta on lähtenyt muun muassa Metsäteollisuus. MT:n mukaan lähdössä ovat myös Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ja Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL.