MR: ”Rikollisille tilanne on kuin avoin piikki”

Marko Kilpi sanoo hallituksen luvanneen 650 poliisia, mutta ohjelmaan kirjatun noin 300.

Kokoomuksen poliisi-kansanedustaja, jännityskirjailijanakin tunnettu Marko Kilpi ihmettelee MustReadin haastattelussa, minne hävisi yli puolet hallitusneuvotteluissa kannatetuista uusista lisäpoliiseista.

– Poliisissa resurssikysymys nousee ensimmäisenä esille. Ne on jo vuosikausia sitten vedetty tasolle, jolla ei pärjätä. Tämä näkyy etenkin tutkinnassa. Poliisit hukkuvat koko ajan kasvavien juttupinojen alle, Marko Kilpi sanoo MustReadille.

Kilpi ei pidä noin 300 poliisin lisäystä riittävänä.

– En ole tyytyväinen. Vähintään 650 uutta poliisia luvattiin, mihin sitoutui useampikin hallituspuolue vielä hallitusneuvottelujen ollessa käynnissä. Nyt hallitusohjelmaan on kirjattu noin 300. Käytännössä epäilen, että lisäys ei tule olemaan edes sitä, vaan lähempänä 200.

650 lisäpoliisia puolsivat vielä toukokuussa hallituspuolueista ainakin SDP, keskusta ja vihreät.

– Ketjun pitäisi toimia aukottomasti aina hätäkeskuksesta poliisille, syyttäjälle ja tuomioistuin- ja vankeinhoitolaitokseen. Nyt on jo jouduttu maksamaan korvauksia syytetyille. Siis syytetyille! Siitä, että käsittelyt ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Hätäkeskuslaitoksen kanssa on sama juttu. Kaikkihan sen ymmärtävät, että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Marko Kilven mukaan poliisilla ei ole voimavaroja tutkia esimerkiksi huumekauppaa: pahoinpitelyjä ja massarikollisuutta.

– Rikolliset tietävät sen. Heille tämä tilanne on kuin avoin piikki.