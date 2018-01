”Mr. Gorbatshov, revi alas tämä muuri. Tai miten vaan, mulle sopii.”

Rääväsuinen konservatiivinen juristi ja kirjailija Ann Coulter oli USA:ssa ensimmäisiä Donald Trumpin presidentiksi pyrkimisen merkittäviä puolestapuhujia. Coulter kirjoitti myös kirjan In Trump We Trust.

Viime aikoina Ann Coulter on ollut korostetun pettynyt siihen, ettei presidentti toimikaan maahantulon estämiseksi eikä vaalikampanjan aikana päivittäin lupaamaansa muuria rakennutetuksi.

Ann Coulterin mielestä Donald Trumpin äskeinen tapaaminen laittomien tulijoiden armahtamisen merkeissä demokraattijohtajien kanssa Valkoisessa talossa oli presidenttiyden mustin päivä.

Coulterin mukaan presidentti uskoo aina viimeistä henkilöä, jonka kanssa on puhunut. Presidentin luonnetta kuvaillessaan Coulter on twiitannut sarjan hauskoja muunnelmia historiallisista lausumista:

– Jos Trump olisi Reagan: ”Mr. Gorbatshov, revi alas tämä muuri. Tai jätä siihen. Sinä päätät, minulle sopii kumpi vaan”.

– Jos Trump olisi JFK (John F. Kennedy): ”Älä kysy mitä maasi voi tehdä puolestasi. Paitsi jos haluat. Kysy pois vaan silloin”.

– Jos Trump olisi FDR (Franklin D. Roosevelt): ”Ainoa asia, jota meidän on syytä pelätä, on pelko itse. Mutta ei minulla mitään pelkoa vastaan. Pelkokin on hyvä, uskokaa pois”.

