Mount Everestillä vaarallisen ruuhkaista – Jo 7 kuollutta viikon sisällä

Syynä epätavalliseen jonotukseen ovat olleet vaikeat sääolosuhteet.

Viranomaiset ovat tiedottaneet brittiläismiehen kuolemasta Mount Everestillä, uutisoi BBC. Maailman korkein vuori on vaatinut jo viisi kuolonuhria tällä viikolla.

Vuoren muut uhrit ovat kuluvalla viikolla olleet Intiasta, Nepalista, Itävallasta ja Yhdysvalloista.

Poikkeuksellisen korkeat uhrimäärät johtuvat, siitä että vuoren huipulta on raportoitu ruuhkaisuutta. Kiipeilijät ovat joutuneet jonottamaan päästäkseen huipulle. Jonottamisesta johtuvat viivästykset ovat johtaneet muun muassa hapen loppumiseen.

BBC:n mukaan syynä epätavanomaiseen jonotukseen ovat olleet sääolosuhteet. Tänä vuonna sää on ollut tavanomaista huonompi. Poikkeuksellisen kovat tuulet ovat jättäneet suurelle määrälle kiipeilijöitä vain kapean aikaikkunan huipun saavuttamiseksi.

Everestin suosion kasvu on johtanut siihen, että kiipeämislupia on alettu rajoittamaan. Kävijämäärien kasvu on johtanut vuoren ruuhkautumiseen ja kuolemantapausten nousuun.

Everestin huipun saavuttaneiden määrä tulee todennäköisesti vuonna 2019 ylittämään viime vuoden ennätyksen, jolloin huipulle asti pääsi 807 henkilöä.