Mostik-kissa ehti ylittää Krimin sillan ennen Vladimir Putinia

Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi tiistaina Ukrainalta kaapatun Krimin ja Venäjän välisen Kertšinsalmen yli rakennetun sillan. Putin johti sillan yli Krimille ajanutta kuorma-autoletkaa laajasti televisioidussa avajaistapahtumassa.

Venäjän puolustusministeriön alaisen Zvezdan mukaan Putin ei kuitenkaan ylittänyt 19 kilometrin siltarakennelmaa ensimmäisenä vaan sen teki Mostik-niminen kissa. Siltaa rakentavat työmiehet adoptoivat kissan vuonna 2015. Sittemmin siitä on tullut pienen mittakaavan Instagram-julkkis.

Before Putin drove across the Crimea bridge, Mostik the cat ran it https://t.co/Le1tRVOcMR

— Alec Luhn (@ASLuhn) May 15, 2018