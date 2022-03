Moskovassa rajoitetaan tuotteiden ostamista kaupoissa

Ukrainan sodan myötä asetettujen talouspakotteiden arvioidaan näkyvän jo venäläisten arjessa.

Maailmanpankin pääekonomisti Carmen Reinhartin mukaan Venäjä ja Valko-Venäjä olisivat jo ajautumassa kohti maksukyvyttömyyttä.

Analyytikot seuraavat Venäjän toimia ensi keskiviikkona, jolloin sen on määrä suorittaa noin 107 miljoonan euron maksu dollarimääräisistä lainoistaan.

Venäjä on ilmoittanut ottavansa mahdollisesti haltuun maasta poistuvat yhtiöt, joiden ulkomainen omistusosuus on yli 25 prosenttia. Presidentti Vladimir Putinin totesi Kremlin tiedotteen mukaan, että toimenpiteeseen olisi ”riittävästi juridisia ja markkinainstrumentteja”.

Moskovassa ja Pietarissa oli alkuviikosta valtavia jonoja muun muassa Victoria’s Secret -myymälöiden edustalla. Yhtiö lopetti toimintansa Venäjällä keskiviikkoiltana.

CNN:n mukaan monet venäläiset elintarvikeliikkeet ovat jo ilmoittaneet tuotteiden ostorajoituksista. Ne koskevat muun muassa tattarijauhoja.

– Yritämme huolehtia kaikista, joten vain viisi pussia asiakasta kohti sallitaan, eräässä kaupassa tiedotetaan jauhopusseista.

Venäläisten elintarvikeliikkeiden mukaan rajoituksia tarvitaan mustan pörssin keinottelun vähentämiseksi ja hintavakauden takaamiseksi. Joitakin tuotteita oli ostettu sodan syttymisen jälkeen suuria määriä mahdollisesti jälleenmyyntitarkoituksessa.

Hearing from several friends that there are now limits in Moscow grocery stores on how many items a person can buy at a time. Back in the U.S.S.R.

Just one week into sanctions, and it appears that Russian grocery stores are already rationing buckwheat (a Russian staple).

"We are trying to take care of everyone…only 5 bags per person allowed." https://t.co/Nypj2zNxB1

— Bianna Golodryga (@biannagolodryga) March 10, 2022