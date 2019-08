Moskovassa kuulutetaan poliisioperaatiosta, satoja pidätetty

Mellakkapoliisin ja erikoisjoukkojen kerrotaan pidättäneen lauantaina lähes 700 ihmistä Moskovassa järjestetyssä mielenosoituksessa.

Viranomaiset olivat ilmoittaneet jo etukäteen pysäyttävänsä luvattoman mielenilmauksen ”kaikin tarvittavin keinoin”. Arviolta yli 1500 ihmistä kerääntyi lauantaina Moskovan kaduille vastustamaan oppositioehdokkaiden sulkemista pois paikallisvaaleista.

Paikalla kuvattujen videoiden perusteella kovaäänisistä kuulutetaan toistuvaa viestiä, jossa poliisiviranomaisten kerrotaan huolehtivan kansalaisten turvallisuudesta.

– Heidän mukanaan on asevoimiin kuuluvia! He ovat teidän omia lapsianne, kuuluttaja kertoo Radio Free Europen kirjeenvaihtajan mukaan.

Kuulutuksen on arveltu viittaavan siihen, että paikalle on lähetetty myös Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian joukkoja, jotka toimivat suoraan presidentti Vladimir Putinin alaisuudessa. Vuonna 2016 voimaan astunut lakimuutos siirsi myös sisäministeriön OMON-erikoisjoukot osaksi kaartia.

Independent-lehden mukaan matkapuhelinyhteydet olivat poikki lauantaina ainakin tietyissä kaupunginosissa.

Lauantaina pidätettyjen joukossa oli myös ehdokaslistalta poistettu oppositiopoliitikko Ljubov Sobol, joka on ollut viimeiset 21 päivää nälkälakossa. Hänen mukaansa viranomaiset pyrkivät pelottelemaan oppositiota kovilla otteillaan.

– Sen vuoksi on tärkeää, että moskovalaiset osoittavat tänään, etteivät he pelkää provokaatioita ja ovat valmiita puolustamaan oikeuksiaan, Sobol sanoi itsenäiselle Dozhd-medialle.

Korruptionvastaisen FBK-järjestön aktivisti Georgy Alburov kertoi BBC:n mukaan joutuneensa pidätetyksi protestin yhteydessä. Viranomaiset ilmoittivat pian pidätyksen jälkeen aloittavansa FBK:ta koskevan rahanpesututkinnan.

Moskovan viranomaiset pidättivät viime viikonloppuna järjestetyssä, noin 20 000 hengen mielenosoituksessa yli 1300 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan poliisi pamputti myös jo kiinni otettuja henkilöitä, jotka eivät tehneet minkäänlaista vastarintaa. Osaa mielenosoittajista syytetään ”massalevottomuuksien” lietsomisesta, jonka enimmäisrangaistus on 15 vuotta vankeutta.

Pietarissa järjestettiin tuolloin noin tuhannen ihmisen tukimielenosoitus, jolle myönnettiin viranomaisten lupa. Kaupungissa ei uutisoitu pidätyksistä.

Feels like a state of emergency in Moscow today. A loudspeaker is blaring out on repeat:

“Dear citizens, law enforcement is working to ensure your safety! Among them are military servicemen! These are your own sons!” pic.twitter.com/z7TEaFxZBK

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 3, 2019