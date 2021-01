Moskovan poliisilta loppui tila, mielenosoittajia pidetään autoissa

Moskovassa pidätettyjä mielenosoittajia pidetään poliisiautoissa tilan puutteen vuoksi, kertoo BBC.

– Nämä mielenosoittajat viettivät koko yön täyteen ahdetussa poliisiautossa, koska Moskovan pidätyskeskukset ovat täynnä, tviittaa Moskovan-kirjeenvaihtaja Sarah Rainsford.

Hän on jakanut Twitterissä kuvan pakettiautoon sullotuista ihmisistä.

Opposition kokoontumisia tarkkailevan OVD Infon mukaan viime lauantain mielenosoituksiin liittyen on pidätetty yli 4 000 ihmistä eri puolilla Venäjää. Poliisi on jatkanut vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tukijoiden pidätyksiä ja häiritsemistä tällä viikolla.

Koko maan kattavat mielenosoitukset jatkuvat Navalnyin tukemiseksi ensi sunnuntaina.

Mielenosoittajat aikovat kokoontua sunnuntaina Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päämajan edustalle. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Valitsimme Moskovassa uuden kokoontumispaikan: Lubjankan aukion ja Starajan aukion välisen tilan, kertoo Navalnyin lähipiiriin kuuluva avustaja Leonid Volkov.

FSB:n päämaja sijaitsee Lubjankan aukiolla. Starajan aukiolla sijaitsee puolestaan presidentinhallinnon rakennus.

– Näissä paikoissa he suunnittelivat yksityiskohtaisesti Aleksei Navalnyin vainoamisesta ja vangitsemisesta, Volkov sanoo.

Venäjällä nähtiin viime lauantaina laajoja mielenosoituksia yli sadassa kaupungissa. Kymmenet tuhannet mielenosoittajat vaativat Navalnyin vapauttamista ja protestoivat presidentti Vladimir Putinia, valtionhallintoa sekä poliittista eliittiä vastaan. Yli 3 700 ihmistä pidätettiin, ja moni mielenosoittaja loukkaantui.

Navalnyi pidätettiin hänen palattuaan Saksasta Venäjälle. Moskovalaiselle poliisiasemalle koottu tuomioistuin on määrännyt hänet vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä vuosia vanhaan läpipoliittiseen rikosjuttuun liittyvän ehdonalaisen rikkomisesta.

These protesters spent an entire night crammed into a police van because Moscow's detention centres were all full@OvdInfo says 4000+ have now been arrested across Russia after Saturday's protest for Navalny.

I spoke to the detainees in the van. More soon on @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/y990tXL233

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) January 29, 2021