Moskovan parlamentissa annettiin 36 ääntä, paikalla oli 26 edustajaa

Moskovan kaupungin parlamentissa tapahtui hiljattain kummia. Alla näkyvälle videolle tallentuneessa äänestyksessä käsittelyssä olevan asian puolesta lasketaan 33 ääntä ja vastaan kolme ääntä.

Independentin Moskovan kirjeenvaihtaja Oliver Carrollin jakamalla videolla parlamenttiedustaja Elena Shuvalova huomauttaa kuitenkin puheenjohtajalle, että paikalla on vain 26 edustajaa ja ihmettelee, miten tulos on mahdollinen.

– Meillä on ääntenlaskentajärjestelmä ja minä luotan siihen järjestelmään täysin, puheenjohtaja vastaa.

Hilarious exchange in Moscow City parliament in which deputy brings attn to a vote showing 33 in favour and 3 against — but with only 26 in hall!

"We have a system for counting votes, and I trust that system completely," says the speaker. HT @tjournal https://t.co/FzmnPbrB4g

— Oliver Carroll (@olliecarroll) January 11, 2019