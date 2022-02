Moskovan nolo virhe – näin opiskelijat saatiin valeprotestiin

– Monet venäläiset suhtautuivat positiivisesti Krimin liittämiseen vuonna 2014, mutta nyt Venäjän viranomaisten pitää huijata opiskelijoita osallistumaan (niin sanottuja) Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja tukevaan valemielenosoitukseen, toteaa Wilson Center -ajatushautomon tutkija Lucian Kim Twitterissä.

Se on hänen mukaansa pahaenteinen merkki Kremlille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantai-iltana tunnustavansa Itä-Ukrainan separatistihallinnot ja lähettävänsä ”rauhanturvaajia” Luhanskin ja Donetskin alueille.

Kim on jakanut Twitterissä uutissivusto Dozhdin (TV Rain) jutun, jonka mukaan sadat ihmiset kokoontuivat tiistaina Pietarin kaupungin Palatsiaukiolle mielenosoitukseen tukemaan separatistihallintoja.

Eri mediat olivat paikalla seuraamassa mielenosoitusta ja saivat selville, että moni protestoija oli tullut paikalle korvausta vastaan.

Uutissivusto Mediazonan mukaan moni mielenosoittaja ei tiennyt, mitä varten he olivat saapuneet paikalle. He kertoivat, että heille oli luvattu lämmin ateria.

Osalla nuorista oli päällään Yhtenäisen Venäjän Nuori Kaarti -nuorisojärjestön liivit. Järjestö on Venäjän valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän poliittinen nuorisojärjestö.

Nuorilla ei ensin ollut minkäänlaisia symboleja. Pian mielenosoituksen alettua paikalle saapui ihmisiä, joilla oli mukanaan separatistihallintojen lippuja.

Mielenosoittajat kertoivat BBC:lle olevansa Pietarin valtionyliopiston opiskelijoita. He eivät kuitenkaan halunneet kommentoida enempää ja kehottivat olemaan yhteydessä tapahtuman järjestäjiin.

– Kun journalistit yrittivät kuvata järjestäjiä, mielenosoittajat peittivät kuvakulmat ja asettuivat suojaksi järjestäjien ympärille, BBC kertoo.

Tämän jälkeen noin 50 nuorta marssi Kazanin katedraalille separatistihallintojen lippujen kanssa

Uutissivusto Doxan mukaan opiskelijoille tarjottiin 400 ruplaa osallistumisesta tilaisuuteen Isänmaan puolustajan päivän kunniaksi.

– Meidän piti kävellä ympäriinsä, hymyillä kameralle, laskea kukkia muistomerkille ja ottaa yhteiskuva Kazanin katedraalilla, opiskelijat kertoivat.

If many Russians sincerely welcomed annexation of Crimea in 2014, Russian authorities now have to trick students into attending fake rally for DNR/LNR. Ominous sign for Kremlin. https://t.co/hWh3GnJU4T

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) February 23, 2022