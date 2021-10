Moskovan energiauhkaus Euroopalle: Vaihtakaa ”vastustaja” kumppaniksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän EU-lähettilään mukaan Euroopan maiden asenteissa on parantamiseen varaa.

Moskova kytkee Euroopan kaasutoimitukset EU:n ulkopolitiikkaan.

– Kyse on tavasta puhua. Vaihtakaa ”vastustaja” ”kumppaniksi” ja asiat ratkeavat helpommin. Kun EU saa kerättyä tarpeeksi poliittista tahtoa tähän, tietää se, mistä meidän tavoittaa, Venäjän EU-suurlähettiläs Vladimir Chizhov toteaa.

Financial Timesin mukaan Chizhov on antanut ymmärtää, että Euroopan on korjattava suhteensa Venäjään, jos se haluaa välttää kaasupulan tulevaisuudessa. Chizhov kuitenkin kiistää Venäjän vaikuttaneen nykyiseen kaasun hinnan nousuun.

Venäjän valtionyhtiö Gazprom toimittaa 35 prosenttia Euroopan käyttämästä kaasusta. EU-lähettilään mukaan nopeasti nousevia hintoja korjaavia toimia on todennäköisesti ”luvassa ennemmin tai myöhemmin”. Hän viittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin lausuntoon.

– Putin ohjeisti Gazpromia olemaan nykyistä joustavampi – ja ajattelisin jotenkin, että Gazprom kuuntelee, Chizhov muotoilee.

Maakaasun rajusti noussut hinta putosi viime viikolla Putinin vihjattua, että Gazprom voi lisätä toimituksia.

Venäjältä on todettu, että kaasutoimitusten salliminen Saksaan Itämeren kiistellyn Nord Stream 2 -putken kautta ratkaisisi orastavan kaasukriisin. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Kreml on pyrkinyt puristamaan kaasumarkkinoita puskeakseen Nord Streamin hyväksynnän läpi.

Vladimir Chizhovin mukaan Euroopan maakaasupulmat johtuvat EU:n energiapolitiikasta ja eurooppalaisten energiayhtiöiden haluttomuudesta maksaa enemmän kaasuvarastojensa täydentämisestä.

Venäjä suosii erittäin pitkäaikaisia toimitussopimuksia. Chizhovin mukaan EU-sääntely on kuitenkin pakottanut Gazpromin toimittamaan osan kaasusta spot-markkinoilla.

– Kaikki ongelmat on luotu keinotekoisesti ja pääosin poliittisista syistä, Venäjän EU-lähettiläs väittää.