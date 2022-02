Moskova näpäytti Valko-Venäjää – ”tämä voi päättyä huonosti”

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on todennut kunnioittavansa Venäjän päätöstä tunnustaa Itä-Ukrainan separatistihallinnot Donetskin ja Luhanskin alueilla, kertoo valkovenäläinen toimittaja Tadeusz Giczan.

– Mutta Valko-Venäjä ei itse aio tehdä mitään asialle, Giczan tviittaa.

Giczanin mukaan Venäjä ei ole tyytyväinen siihen, että Minsk ei ole toistaiseksi tunnustanut virallisesti Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltoja”.

Venäjän parlamentin alahuone duuman puhemies Vjatseslav Volodin luetteli tänään maat, jotka ovat tukeneet separatistihallintojen itsenäisyyttä.

– Hän (Volodin) sanoo, että jos pyrkii olemaan hyvä kaikille, se päättyy yleensä huonosti, Giczan kertoo.

Giczanin mukaan Volodin viittaa selvästi siihen, että Minsk ei kuulu tunnustaneiden maiden joukkoon.

Toinen valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova kertoo Valko-Venäjän ulkoministeriön todenneen, että Venäjän tunnustamispäätöstä kunnioitetaan ja ymmärretään.

– Lukashenkalta ei toistaiseksi ole tullut virallisia reaktioita niin kutsuttujen kansantasavaltojen asemaan liittyen. En usko, että hänellä on vaihtoehtoja, Liubakova tviittaa.

Länsimaat ovat laajasti tuominneet Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen rikkoo Minskin sopimuksia.

Russia's already made it clear that it's unhappy about it. Duma Speaker Volodin lists the countries that have supported the independence of the DNR and LNR and says that being good to everyone usually ends badly, clearly hinting at the absence of Belarus. pic.twitter.com/Qd64KGhuwy

The regime's Ministry of Foreign Affairs in #Belarus reacts to Russia's recognition of the so-called people's republics:

"We respect and understand the decision of the Russian side to recognize the independence of the Donetsk and Luhansk "people's republics" pic.twitter.com/XvrFDLYEQm

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 22, 2022