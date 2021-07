Moskova luopuu rokotepassin vaatimisesta ravintoloiden asiakkailta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansa ja ravintoloitsijat vastustivat rajoitusta voimakkaasti.

Moskovan viranomaiset luopuvat laista, jonka mukaan ravintoloiden ja kahviloiden asiakkaiden tuli ovella esittää todiste joko rokotuksesta, vastikään sairastetusta koronavirustaudista tai alle 72 tuntia vanhasta negatiivisesta testistä, uutisoi The Moscow Times -lehti.

Laki koski vain sisätiloissa toimivia ravintoloita. Sisäänpääsyyn oikeuttavana todistuksena toimi ovella esitettävä virallinen QR-koodi.

Laki perutaan 17. heinäkuuta, vain kolme viikkoa sen voimaan astumisen jälkeen.

Sekä ravintoloitsijat että asiakkaat vastustivat lakia voimakkaasti. Osa ravintoloista kieltäytyi noudattamasta sitä rangaistuksenkin uhalla.

Venäjällä on tällä viikolla todettu yli 20 000 koronavirustartuntaa ja 700 koronavirukseen liittyvää kuolemaa päivittäin. The Moscow Timesin mukaan noin 170 moskovalaisravintolaa on ajautunut konkurssiin pandemian aikana.