”Moskova lähetti hyytävän viestin” – tätä on asukkaiden kauhu Mariupolissa

– Tämä on puhdasta kansanmurhaa. Venäjän hyökkäys ei ole vain kavala, se on sotarikos. He iskevät kimppuumme lentokoneilla, tykistöllä, raketinheittimillä, Mariupolin apulaispormestari Sergiy Orlov toteaa videon välityksellä medialle.

Asiasta uutisoivan Guardianin kirjeenvaihtajan ja Venäjä-kirjailija Luke Hardingin mukaan Orlov kertoi tiedotustilaisuudessa Venäjän iskeneen tarkoituksella siviilikohteisiin. Tuhottu on esimerkiksi synnytyssairaala, lukuisia asuintaloja, hallintorakennuksia ja 11 000 ihmistä työllistänyt Avostalin teollisuuslaitos.

Segiy Orlovin mukaan Venäjän tulituksessa oli keskiviikkoiltaan mennessä saanut surmansa jo 1 170 Mariupolin asukasta. Hän kertoi kaupungin työntekijöiden haudanneen juuri 47 ihmistä joukkohautaan.

– Emme voineet tunnistaa heitä kaikkia, apulaispormestari sanoo

Hän jatkaa viestin Moskovasta olevan ”hyytävän selvä”.

– [Venäjän presidentti Vladimir] Putin aikoo tuhota Ukrainan, jotta hän saisi Ukrainan ilman ukrainalaisia, apulaispormestari sanoi.

Mariupol on ollut jo kahdeksan päivää ilman sähköä, kaasua tai lämmitystä. Sergiy Orlovin mukaan hyökkääjän joukot ovat tuhonneet tarkoituksella sähkölinjat ja kaasuputket. Paikalle lähetettyjä korjaajia on ammuttu. Kaupungin kuvataan elävän nyt keskiaikaisissa oloissa.

– Siviilit voivat tehdä ruokaa vain avotulella, ihmiset tappelevat polttopuusta. He ovat iloisia siitä, että nyt on kylmä ja sataa lunta. Lumi merkitsee sitä, että on jotakin juotavaa.

Sergiy Orlov kertoi esimerkkinä kuusivuotiaan tytön kuolleen nestehukkaan.

– Tämä on Eurooppa vuonna 2022. Miten näin voi käydä?, hän tilittää.

Mariupol on eräs monista ukrainalaiskaupungeista, joiden kohdalla Venäjä on luvannut avata niin sanotun humanitaarisen käytävän pakenevia siviilejä varten.

Sergiy Orlovin mukaan lupaukset eivät ole pitäneet. Mariupolin apulaispormestari sanoo venäläisten tulittaneen siviileille varattua reittiä viimeisten viiden päivän ajan ja jopa miinoittaneen pakotien. Myös kaupungista pakenevia siviiliautoja on ammuttu.

Peräti noin 200 000 siviilin kerrotaan haluavan pois kaupungista. Viranomaiset ovat kuitenkin pystyneet siirtämään busseilla vain noin 2 000-3 000 ihmistä päivässä.

– Puolet Venäjän pommituksessa kuolleista olivat venäläistaustaisia ukrainalaisia. Tätä on Putinin ”rauha”.

Sergiy Orlov vannoi Ukrainan armeijan puolustavan kaupunkia viimeiseen mieheen. Jos kaupunki vallataan, tulee siitä hänen mukaansa ”paikka aaveille”.

– Mitään venäläistä Mariupolia ei ole. Siitä tulee autiomaata.

