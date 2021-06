Moskova alkaa arpoa ilmaisia autoja

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoo blogissaan, että ne moskovalaiset, jotka suostuvat ottavat ensimmäisen koronarokotteensa seuraavan kuukauden aikana, osallistuvat automaattisesti autoarpajaisiin joka viikko seuraavan neljän viikon ajan.

Hallituksen tavoitteena on nopeuttaa koronarokotuksia Venäjällä, jossa uusi tartuntapiikki on huolestuttanut viime päivinä.

Joka viikko arvotaan 5 autoa, joista jokaisen arvo on noin 1 miljoona Venäjän ruplaa. Summa vastaa noin 11 500 euroa.

– Tietenkään suurinta hyötyä rokotteen ottamisesta ei voi millään verrata autoon. Kansan terveys ja mielenrauha on paljon tärkeämpää, sanoo Sobajin blogissaan.

Pormestari kertoo myös itse saaneensa hiljattain Sputnik V-rokotteestaan tehosteannoksen, ja ”voivansa hyvin”.

Tähän mennessä vain 12 prosenttia Venäjän väestöstä on ottanut ensimmäisen koronarokotteensa. Tutkimusten mukaan suurin osa kansalaisista ei aio hankkia koronarokotusta.

Venäjällä on aiemmin tällä viikolla ilmaantunut uusi koronaviruksen tartuntapiikki, ja maassa on muun muassa julistettu pakkoloma kaikille muille paitsi avaintehtävissä toimiville. Ihmisiä ei ole kuitenkaan määrätty pysymään yksinomaan kotona. Lisäksi maassa on avattu useita kenttäsairaaloita ja baarit ja ravintolat on määrätty suljettavaksi iltayhdentoista ja aamukuuden välillä.